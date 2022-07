Overwinning voor Biden: dwarsliggende senator Joe Manchin keert kar en steunt klimaatwet dan toch

Een belangrijke overwinning lonkt voor de Amerikaanse president Joe Biden. Een wetsvoorstel met een pakket maatregelen die onder andere de inflatie moeten tegengaan, de gezondheidszorg goedkoper moeten maken en vooral de strijd moeten aangaan met klimaatverandering, zou nu toch door de Senaat raken. De rebellerende Democratische senator Joe Manchin, uit de erg conservatieve staat West Virginia, had het voorstel twee weken geleden tegengehouden, maar wil een aangepaste versie nu wel steunen.

“Met deze Inflation Reduction Act zal de CO₂-uitstoot met zo’n 40 procent dalen tegen 2030”, verklaarde Manchin maandag in een gezamenlijke verklaring met Chuck Schumer, de Democratische meerderheidsleider in de Senaat.

Over de exacte inhoud van het akkoord zijn verder weinig details bekend, maar zeker is dat het oorspronkelijke pakket flink uitgedund is. Er zou wel een minimumbelasting komen voor bedrijven, maar een belasting voor de rijkste Amerikanen is gesneuveld. Er wordt 396 miljard dollar geïnvesteerd in energiezekerheid en de klimaatstrijd en 64 miljard in de gezondheids­zorg.

Biden zelf sprak in een reactie van een “historisch” pakket maatregelen en bedankte Schumer en Manchin voor hun inspanningen. De marge van de Democraten in de Senaat is zo krap dat ze zich geen enkele dissidentie kunnen veroorloven om wetten goed te keuren, en de uit West Virginia afkomstige Manchin gebruikte zijn stem al verschillende keren om voorstellen van de president tegen te houden.