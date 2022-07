Zweden verbiedt gebruik van e-scooter op trottoir

In Zweden mag je binnenkort niet meer met een e-scooter op het voetpad rijden. Het rijverbod op de trottoirs gaat vanaf 1 september in. Dat heeft de Zweedse regering donderdag beslist.

Volgens de Zweedse regering is het een groot probleem dat de elektrische scooters aan hoge snelheid rijden op de trottoirs. “Nu is dat voorbij”, zegt de minister van Infrastructuur, Tomas Eneroth.

Voorts komt er een verbod om de e-scooters achter te laten op voet- en fietspaden. “Dat zal de bereikbaarheid en veiligheid voor alle weggebruikers verhogen”, benadrukt Eneroth. Uiteindelijk zullen in Zweden voor de e-scooters dezelfde regels gelden als voor fietsen en e-bikes. Wie de regels niet volgt, kan een boete verwachten.

Volgens kenners vond de opmars van de elektrische scooters in de Scandinavische landen een paar jaar geleden al plaats, sneller dan in Duitsland. Volgens schattingen rijden er alleen al in de Zweedse hoofdstad Stockholm zo’n 12.000 e-scooters op huurbasis rond.