Honderden naschokken na zware aardbeving in Filipijnen

Na de zware aardbeving in het noorden van de Filipijnen, waarbij woensdag zes doden en meer dan 150 gewonden vielen, zijn nog meer dan 800 naschokken gemeten. Daarvan waren er 24 sterk genoeg om gevoeld te worden, aldus de plaatselijke seismologische instantie.

Volgens Renato Solidum, directeur van het Filipijns instituut voor vulkanologie en seismologie, zullen de naschokken nog “meerdere weken” aanhouden. Vooral de komende drie dagen verwacht hij veel naschokken, waarna hij hoopt dat het aantal zal afnemen.

Eerder was al bekend dat er vijf doden en meer dan 130 gewonden waren gevallen. Een lokale verantwoordelijke heeft donderdag gemeld dat een zesde persoon, een 59-jarige man, is gestorven door een aardverschuiving.

De aardbeving, met een kracht van 7, heeft verschillende gebouwen vernield en aardverschuivingen veroorzaakt. De beving was te voelen tot in de Filipijnse hoofdstad Manilla, 300 kilometer verderop. Veel inwoners moesten de nacht in open lucht doorbrengen.