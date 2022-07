Voortvluchtige Belg gearresteerd in Brazilië

De Braziliaanse politie heeft woensdagochtend een voortvluchtige Belg opgepakt in Simoes. De 39-jarige man was in ons land veroordeeld en stond daarom internationaal geseind, zo melden Braziliaanse media.

De 39-jarige man was in ons land veroordeeld voor drugshandel en had nog een openstaande gevangenisstraf van bijna 5 jaar. Na het uitvaardigen van een internationaal opsporingsbericht werd hij gelokaliseerd in het Braziliaanse Bahia. De politiediensten daar konden hem woensdagochtend oppakken, in samenwerking met Interpol.

Tot aan zijn uitlevering aan ons land zal de man in Brazilië vastgehouden worden.