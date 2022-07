Overvaller wil Nederlandse bakkerij beroven maar dat is buiten verkoopster gerekend

Een overvaller in het Nederlandse Deventer denkt een makkelijke prooi te hebben aan een bakkerijtje. Een vrouw, als enige aanwezig in de zaak, is aan het poetsen wanneer de overvaller binnenkomt en de kassa leegrooft. Maar de vrouw geeft zich niet zomaar gewonnen en valt hem aan met haar poetsdoek. Wanneer er een klant binnenkomt, probeert de overvaller weg te vluchten.