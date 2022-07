Franse rusthuisgigant Orpea krijgt na schandaal nieuwe raad van bestuur

De aandeelhouders van de Franse rusthuisgroep Orpea hebben donderdag op de algemene vergadering de aanstelling van vijf nieuwe leden van de raad van bestuur goedgekeurd. Met de aanstelling van de nieuwe raad van bestuur wil Orpea de bladzijde omdraaien, nadat de Franse rusthuisgroep in het oog van de storm terechtkwam na de publicatie van het schandaalboek Les Fossoyeurs(De Doodgravers, nvdr).

Het was de eerste aandeelhoudersvergadering sinds de publicatie die het imago van Orpea fel besmeurde.

Meer dan 99 procent van de aandeelhouders gaf zijn fiat voor de aanstelling van Laurent Guillot als nieuwe CEO en Guillaume Pepy als voorzitter van de raad van bestuur. Ook de drie andere leden: Isabelle Calvez, John Glen en David Hale, kregen haast unaniem groen licht.

Vakbond Unsa-Sams doet de hernieuwing van de raad van bestuur echter af als “onvoldoende”. De vakbond pleitte voor aanvang van de algemene vergadering voor “een volledige vernieuwing van de bestuursorganen en een sterke vertegenwoordiging van de werknemers”.

De aandeelhouders mochten zich donderdag ook uitspreken over de vergoedingen. Met quasi unanimiteit werd de variabele vergoeding van 563.666 euro van voormalig CEO Yves Le Masne weggestemd. Iets waarvoor de raad van bestuur ook had gepleit. Le Masne werd eind januari na de onthullingen in “Les Fossoyeurs” de laan uit gestuurd.