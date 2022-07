“Geheim rapport bewijst dat Europese kustwacht Frontex pushbacks verzweeg”

© Via REUTERS

De Europese grens- en kustwacht Frontex was volledig op de hoogte van systematische pushbacks van bootmigranten door de Griekse kustwacht, maar keek de andere kant op en loog over het ongeoorloofde optreden voor het Europees Parlement. Dat schrijft Der spiegel, dat het geheime onderzoeksrapport van het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) over de kwestie kon inkijken. Het Duitse tijdschrift roept op tot openbaring van het rapport, omdat het gaat om schending van de mensenrechten en Frontex bovendien met Europees belastinggeld wordt gefinancierd.