Kritiek op Macron voor ontmoeting met Saudi-Arabische kroonprins

Er komt kritiek op de Franse president Emmanuel Macron naar aanleiding van de ontmoeting met de kroonprins van Saudi-Arabië Mohammed bin Salman. Donderdagavond ontvangt Macron de Saudi-Arabische kroonprins voor een diner. Volgens het Saudische koninklijk hof zal de ontmoeting gaan over bilaterale betrekkingen en kwesties van gemeenschappelijk belang. Frans politicus Yannick Jadot is kritisch tegenover ontmoeting. “Olie en wapens. Dat is het tegenovergesteld waarover gesproken moet worden”, schreef hij op Twitter. “Klimaatchaos, vrede en mensenrechten. Die onderwerpen moeten op de agenda staan.”

De stop in Parijs maakt voor kroonprins Mohammed deel uit van zijn eerste reis naar Europa sinds de moord op journalist Jamal Khashoggi. Khashoggi schreef columns voor The Washington Post. In het najaar van 2018 werd hij vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Amerikaanse inlichtingendiensten zien de kroonprins als direct verantwoordelijk. Zelf ontkent de kroonprins dat hij de opdracht tot de moord gegeven heeft.

“Staat op het menu van het diner het in stukken gehakte lichaam van journalist Khashoggi?” Dat schreef Groen-politicus Jadot nog op Twitter. Hij is niet de enige die kritiek heeft op de ontmoeting tussen Macron en Mohammed bin Salman. Ook andere politici uit het linkse kamp en mensenrechtenorganisatie Amnesty International uiten hun kritiek.

Kroonprins Mohammed reisde dinsdag al naar Griekenland en had daar een ontmoeting met premier Kyriakos Mitsotakis.