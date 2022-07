Scoutsgroep haalde drie argumenten aan om kampterrein niet te moeten verlaten, Raad van State volgde ze alle drie: dit staat in het arrest

Woensdagavond kwam het verlossende woord: de scoutsgroep van Wilrijk moest dan toch het kampterrein in La Roche niet verlaten. De Raad van State gaf de burgemeester, die hen had weggestuurd, ongelijk. Dit staat er in het arrest.

Bijna moest de scoutsgroep uit Wilrijk hun kampterrein in La Roche verlaten na klachten wegens overlast. Maar de leiding trok woensdag naar de Raad van State met een spoedprocedure om de beslissing van burgemeester Guy Gilloteaux (MR) aan te vechten. En ze kregen gelijk.

De advocaten van de scoutsgroep haalden drie argumenten aan: het beginsel van hoor en wederhoor, het recht om te worden gehoord, en ten slotte het redelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel.

Ten eerste werd het besluit om het kamp stop te zetten en het terrein te ontruimen, bekendgemaakt zonder dat er een formele waarschuwing aan vooraf was gegaan. Ten tweede werd de scoutsgroep niet gehoord door de burgemeester. Aangezien alle leiders aanwezig waren op het kampterrein, zou dat perfect mogelijk geweest zijn, volgens de advocaten. Ten derde achten ze de maatregel ook onredelijk en onevenredig. Door het gebrek aan waarschuwing of kennisgeving was de maatregel niet voldoende gestaafd. Bovendien hadden ze het doel – overlast vermijden – ook kunnen bereiken door andere maatregelen op te leggen, zoals het verbod op het gebruik van kaarsen of barbecues, het verbod op het gebruik van elektronische muziek en toezicht op nachtlawaai. De maatregel was ten slotte ook onuitvoerbaar, volgens de advocaten. Zo was het redelijkerwijs niet mogelijk om voor 16 uur het kamp te verlaten, vervoer en onderdak te voorzien voor de kinderen en het terrein volledig schoon te maken.

Alle drie de argumenten werden als ernstig genoeg gezien door de Raad van State om de beslissing van de burgemeester te schorsen.

