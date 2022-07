Moskou noemt Amerikaanse berichten over Russische doden tijdens oorlog in Oekraïne “fake”

Cijfers die de VS met de wereld deelt over Russische doden en gewonden tijdens de oorlog die Moskou in Oekraïne voert zijn “fake”, zo heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov donderdag gezegd.

“Dit zijn tenslotte geen gegevens van de Amerikaanse regering, maar publicaties in kranten”, zei Peskov. “In onze tijd zijn zelfs de meest solide kranten niet bang om allerlei fake te verspreiden. Helaas is dit een praktijk die we steeds vaker zien.”

De woordvoerder reageerde daarmee op een bericht in The New York Times over hoge verliezen in de oorlog, aldus het persbureau Interfax. Woensdag meldde nieuwszender CNN dat meer dan 75.000 Russen gedood of gewond zijn geraakt. CNN baseerde zich op het Democratische parlementslid Elissa Slotkin die eerder op de dag een geheime regeringsbriefing had bijgewoond.