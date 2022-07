We zitten al even op de dijk in Oostende als Vivette (75) plots vanop het strand in haar badpak op ons af komt. “Zeg, verkopen jullie boules?”, vraagt ze. Nee, zeg ik. “We geven ze in ruil voor een vakantieverhaal.” “Nog beter!”, zegt Vivette terwijl ze plaatsneemt in de strandstoel.