Verdachte (30) van moord op 35-jarige man overleden in gevangenis: “Omstandigheden worden onderzocht”

Farooq A. overleed in de gevangenis, waar hij verbleef na de moord op een man in Oostende. — © rr

Farooq A., de 30-jarige Irakees die ervan verdacht wordt een 35-jarige man van Eritrese afkomst vorig jaar vermoord te hebben in Oostende, is in de gevangenis van Brugge overleden. Dat meldt het parket. De man zat sinds april 2021 in de cel.

De feiten deden zich voor op 22 april 2021, tijdens de nachtelijke uren. Het lichaam van de 35-jarige Mohammed H. uit Eritrea, een land in het Oosten van Afrika, werd aangetroffen op een bouwwerf in de Koninginnelaan, op de plaats waar onlangs het gebouw tegen de vlakte ging waar centrum voor Ontwikkelings- en gehoorstoornissen Stappie zat.

Het waren werkmannen die aan hun werkdag zouden beginnen die het lichaam ontdekten. De dader was flink tekeer gegaan, want het slachtoffer vertoonde verschillende snijwonden. Bovendien probeerde de dader zijn lichaam in brand te steken, vermoedelijk om zo sporen te wissen.

De toen nog 29-jarige Farooq A. kwam al snel in het vizier van de speurders als hoofdverdachte nummer één. In het verleden was er al enkele keren sprake geweest van ruzie tussen de vermoedelijke dader en het slachtoffer. De politie moest daarbij verschillende keren tussenkomen. Vermoedelijk werd zo de link gelegd tussen de twee. Waarschijnlijk kregen de twee het ook die fatale woensdagnacht aan de stok met elkaar in het leegstaande pand.

Speurders pakten Farooq uiteindelijk op en zochten naar sporen of aanwijzingen in het appartement van de verdachte in de Schippersstraat. De man zat sinds eind april 2021 in de cel als hoofdverdachte van de moord.

Onderzoek naar omstandigheden

Daar is hij uiteindelijk tijdens de nacht van woensdag op donderdag overleden. “Op het eerste gezicht is er geen sprake van een tussenkomst van derden, maar verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden van het overlijden”, klinkt het bij het parket.