Wereldberoemde Russische journaliste beboet voor “in diskrediet brengen van het leger” na stunt op tv

Volgens de rechtbank zou Ovsjannikova het Russische leger “in diskrediet hebben gebracht” toen ze het enkele dagen geleden in de rechtbank opnam voor Ilja Jasjin. Dat oppositielid is opgesloten wegens kritiek op het Russische offensief in Oekraïne. Vier dagen later werd de 44-jarige journaliste gearresteerd en kort vastgehouden.

Ook kort na haar protestactie op de Russische staatstelevisie, waarvoor ze zelf werkte, werd Ovsjannikova al vastgehouden. Ze werd veertien uur lang verhoord en moest een boete van 30.000 roebel (519 euro) betalen voor ze werd vrijgelaten. Ze nam ontslag bij de staatszender, maar weigerde het politiek asiel dat Frankrijk haar aanbood. Ze wilde in Rusland blijven, ondanks het feit dat ze het leven van haar gezin had “geruïneerd” met haar actie.

Ovsjannikova wordt niet unaniem gesteund door de oppositie: sommige oppositieleden hebben kritiek op haar, omdat ze jaren heeft gewerkt voor de Kremlin-spreekbuis Pervy Kanal.