Until the wheels fall off. Tot de wielen van zijn skateboard vallen. Zo lang wil Tony Hawk (54) – volgende week eens niet op een halfpipe maar wel op het podium van het Antwerpse Rivierenhof – blijven skaten. De levende legende is niet de enige. Ook deze Vlaamse skater boys op leeftijd willen absoluut nog niet stoppen. “Bompa skate? Kom maar eens mee op die ramp van vier meter hoog.”