Politie Essex lanceert oproep voor verdachte die “laatste puzzelstuk” vormt in onderzoek naar doden in vrachtwagen

In de zaak van de 39 Vietnamese migranten die in oktober 2019 stierven in een koelwagen, heeft de politie van het Engelse graafschap Essex een foto verspreid van een 48-jarige Roemeense man die ervan verdacht wordt deel uit te maken van het netwerk mensensmokkelaars. De politie noemt hem het “laatste stukje in de puzzel”.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. De vrachtwagen was de avond ervoor vanuit Zeebrugge richting Engeland vertrokken.

Marius Mihai Draghici. — © Politie Essex

In het onderzoek naar de zaak hoopt de politie van Essex nog de 48-jarige Roemeense verdachte Marius Draghici op te sporen. Hij zou deel hebben uitgemaakt van het netwerk dat de smokkel van migranten naar het Verenigd Koninkrijk coördineerde. Hij wordt gezocht voor het fatale transport en voor verschillende feiten die daaraan vooraf gingen.

“We willen met hem spreken in verband met vermoede doodslag en immigratie-inbreuken”, meldt de politie. “We geloven sterk dat hij gelinkt is aan de samenzwering die op tragische wijze de familie van 39 onschuldige Vietnamese mannen, vrouw en kinderen uiteenrukte.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De politie van Essex zegt een “aantal tactieken” te gebruiken om de voortvluchtige man op te sporen. Samen met de verspreiding van de foto, wordt ook een oproep gelanceerd waarin de hulp van mensen in Spanje en Roemenië wordt ingeroepen. De verdachte, die in de transportsector werkt, heeft connecties in de Roemeense regio Bacau en in Spanje, zo wordt meegedeeld. Hij gebruikt ook de aliassen Marius Mihai Selaru en Marius Lupu.

Tot nu toe zijn in de zaak al tien personen veroordeeld tot een totaal van bijna honderd jaar celstraf, maar de politie wil “het laatste stukje gerechtigheid geven aan de families van de 39 mensen die tragisch genoeg stierven als gevolg van de acties van deze criminele groep”.

LEES OOK. Twee jonge luitenants van bendeleider krijgen tot vier jaar cel na verstikkingsdood van 39 Vietnamezen