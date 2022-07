Buschauffeur De Lijn al rijdend aangevallen en zwaargewond naar ziekenhuis afgevoerd, collega’s krijgen na korte staking extra veiligheidsmaatregelen

Op de lijn 128 tussen Brussel en Ninove is donderdagnamiddag een buschauffeur van De Lijn aangevallen door een passagier. De man kwam volgens getuigen zonder aanleiding naar voren gestapt en sloeg de chauffeur tot bloedens toe. De bestuurder werd zwaargewond in het aangezicht afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens zijn collega-chauffeurs van de stelplaats Ninove is de maat vol en daarom hebben zij enkele uren het werk neergelegd. Na overleg met de verantwoordelijke van de stelplaats komen er extra maatregelen die de chauffeurs moeten beschermen.

Woordvoerster van De Lijn Karen Van der Sype bevestigt de feiten die zich in Schepdaal, een deelgemeente van Dilbeek, afspeelden. “Een passagier is naar voren gekomen en heeft de chauffeur een vuistslag in het aangezicht gegeven”, zegt de woordvoerster. De chauffeur kon de bus nog net op tijd tot stilstand brengen. Vijf meter verder stond een paaltje dat hij net kon vermijden waardoor er verder geen gewonden vielen. De politie heeft de dader kunnen identificeren dankzij camerabeelden.

Volgens het parket Halle-Vilvoorde is de man minstens vier dagen arbeidsongeschikt. De passagier, die volgens het parket zou uitgehaald hebben omdat de bus niet aan een halte was gestopt, ging na de feiten op de vlucht maar het hele incident werd gefilmd door de bewakingscamera’s in de bus. “Die beelden zijn overgemaakt aan de politie”, aldus nog de woordvoerster van De Lijn.

“De vermoedelijke verdachte kon intussen geïdentificeerd worden”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Het betreft een 18-jarige. Indien hij wordt aangetroffen, zal hij verhoord worden en zal er beslist worden over het verder gevolg.”

Werk neergelegd

De collega-chauffeurs van de stelplaats in Ninove zijn aangedaan door de feiten en getuigen van een steeds stijgende agressie, vooral in zone Brussel. Volgens hen zijn de lijnen tussen Brussel en Ninove en die tussen Brussel en Aalst de gevaarlijkste. Twee chauffeurs uit Dilbeek zijn ook naar Ninove gekomen en getuigen ook van grote agressie tegenover hen.

De chauffeurs legden enkele uren het werk neer en gingen in overleg met de verantwoordelijke van de stelplaats. Ze eisten een gepaste oplossing. Uiteindelijk kwam het tot een tweedelig akkoord. Er werd besloten om meer controleurs op de lijn van en naar Brussel te laten meereden, en de chauffeurs zullen in hun bus ook opnieuw in een ‘hokje’ zitten, net zoals tijdens corona, zodat ze fysiek afgeschermd zijn van de passagiers. De maatregelen worden in oktober geëvalueerd. Kort na 18 uur werd het werk hervat en reden de bussen van Lijn 128 tussen Brussel en Ninove weer uit.