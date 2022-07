Marc Brys en OH Leuven op hun hoede voor promovendus Westerlo: “De moeilijkste wedstrijd van de vijf”

Op de openingsspeeldag van het seizoen 2022-2023 won OH Leuven met een clean sheet (0-2) op het veld van KV Kortrijk. Zaterdagavond komt Westerlo, de kampioen in eerste klasse B van vorig seizoen, op bezoek. “Het wordt wellicht de moeilijke wedstrijd van de eerste vijf competitieduels”, beseft trainer Marc Brys. In de aanloop naar dat duel laat de T1 van OHL zijn licht schijnen over enkele thema’s