LIVE CONFERENCE LEAGUE. Antwerp moet meteen vol aan de bak in Kosovo: Janssen is de spits van dienst, Frey op de bank

Een week na het teleurstellende 0-0-gelijkspel in de heenwedstrijd staat Antwerp vanavond (aftrap 20u) al meteen voor een wedstrijd van de waarheid op bezoek bij het Kosovaarse Drita, een terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. In de broeierige Kosovaarse hoofdstad Pristina moet The Great Old minstens één keer scoren om voorbij het stugge, maar weliswaar nietige FC Drita Gjilan te gaan, de Kosovaarse vicekampioen. Volg het hier LIVE: