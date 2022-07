De inflatie lijkt zich stilaan te stabiliseren. Maar de voedselprijzen schieten aan een sneltempo de hoogte in. Supermarkten en leveranciers bereiden zich voor op veelvuldige prijsoorlogen in de voedselsector. “De supermarkten hebben de keuze om in eigen vel te snijden, of de aankoopprijs door te rekenen aan de klant.”