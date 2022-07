Zij vond dat hij z’n medicatie moest blijven nemen, hij vond dat ze zaagde: zo verliep de fatale avond van Ilse Uyttersprot

Twee jaar na de moord op Ilse Uyttersprot (53) is het onderzoek afgerond en is vastgoedmakelaar Jurgen Demesmaeker (51) op weg naar een assisenproces. De oud-burgemeester van Aalst lag in augustus 2020 op zijn appartement te slapen toen hij naar eigen zeggen “een kortsluiting” kreeg. Waarom? Daar hebben de nabestaanden vandaag nog het raden naar. Volgens zijn verhaal was hij “haar gekoeioneer” beu. Een reconstructie van de laatste fatale avond, en wat daaraan vooraf ging.