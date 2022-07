Zware brand bij afvalverwerkingsbedrijf, mogelijk asbestdeeltjes verspreid

Donderdagavond is een zware brand uitgebroken bij containerverhuurbedrijf/afvalverwerkingsbedrijf Sidegro in Roeselare. Er zijn geen slachtoffers en het vuur is intussen onder controle, meldt het stadsbestuur, maar er wordt nog altijd aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk zijn asbestdeeltjes verspreid.

De brandweer kwam massaal ter plaatse om het vuur te blussen. Heel wat nieuwsgierigen keken van aan de overkant van het water toe hoe de brandweer het vuur te lijf ging.

Gelukkig zijn er geen slachtoffers. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling en was mogelijk giftig. (Lees verder onder de foto)

De brand trekt veel kijklustigen. — © tjm

Stad Roeselare riep op om ramen en deuren te sluiten. Om 23.05 uur postte het stadsbestuur een update op zijn Facebookpagina, waarbij gewaarschuwd werd voor mogelijke asbest: “De brand is onder controle, en er zijn geen slachtoffers. De oorzaak is nog niet gekend. Het opgeslagen huisafval heeft vuur gevat. Voor de naburige gebouwen is er geen gevaar”, aldus stad Roeselare.

“Het dak van het gebouw bestond voor 30 procent uit asbest. Als gevolg van de rookpluim werden partikels verspreid, in een perimeter van maximaal 500 meter richting de Rumbeeksesteenweg. De hulpdiensten onderzoeken momenteel wat de inhoud is van deze partikels. Het is mogelijk dat dit asbestonderdeeltjes zijn”, waarschuwde het stadbestuur. “We raden aan om uit voorzorg de onderdeeltjes niet aan te raken. Buiten de perimeter is er geen gevaar. De betrokken bewoners worden vrijdag in de loop van de voormiddag persoonlijk gecontacteerd. De burgemeester heeft een bedrijf opgevorderd om vrijdagochtend de straten binnen de perimeter te controleren en te reinigen. Hou tot nader bericht ramen en deuren gesloten.”

Bij Sidegro kan je terecht voor het huren van containers voor hout, steenpuin, gemengd afval, aarde, alle grondwerken, afbraakwerken en breekwerf. Het is niet de eerste keer dat het brandt in het bedrijf. In 2018 kreeg Sidegro al een paar keer te maken met een brand.