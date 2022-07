Anderlecht tegen Estse club Paide Linnameeskond, Antwerp treft Noorse Lillestrøm in derde voorronde Conference League

Paide Linnameeskond speelde donderdagavond net als vorige week 0-0 gelijk tegen het Armeense Ararat-Armenia FC. Het kwam tot strafschoppen en daarin toonden de Esten zich het meest koelbloedig.

De heenwedstrijd vindt volgende week donderdag (4 augustus) in Estland plaats, een week later (11 augustus) is er de terugwedstrijd in het Lotto Park. Bij winst moet Anderlecht nog een play-offronde overleven vooraleer ze de groepsfase van de Conference League bereiken.

Antwerp naar Noorwegen

Antwerp rekende donderdagavond af met het Kosovaarse FC Drita en mag zich opmaken voor een trip naar Noorwegen. Lillestrøm SK is de tegenstander in de derde voorronde. De Noorse club won donderdagavond in de tweede voorronde met 5-2 van het Finse SJK.