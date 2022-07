Vlaamse papa betrapt bij filmen van meisje in douche op camping: “Daar zat hij, met zijn vrouw en twee kinderen”

Een man uit het Oost-Vlaamse Zulte is betrapt op een camping in Zuid-Frankrijk toen hij een minderjarig meisje begluurde in de douche. Het gaat om een vader van twee jonge kinderen die dezelfde dag nog ontmaskerd werd aan de hand van zijn teenslippers.

Het incident gebeurde met een zestienjarig Nederlands meisje dat op vakantie is met haar ouders op een familiecamping in het Zuid-Franse Fréjus. “Onze dochter ging douchen op de camping toen ze plots compleet overstuur terug bij ons kwam”, vertelt haar moeder Deborah. “Terwijl ze stond te douchen had ze gezien dat een man haar probeerde te filmen met zijn telefoon langs de onderkant van het douchedeurtje.” Het meisje begon meteen te roepen en hoorde hoe de man wegliep. Toen ze de douche verliet, was de dader verdwenen.

In de omgeving van de douches hangen bewakingscamera’s. Samen met haar ouders vroeg ze aan de campinguitbaters die beelden op. “Daarop is duidelijk te zien dat een man de doucheruimte binnen en buiten loopt op het moment dat mijn dochter daar is”, vertelt de mama. “Hij had een duidelijk type teenslippers aan.”

In shock

De ouders begonnen meteen een tocht door de camping, op zoek naar de gluurder. “Plots zagen we hem zitten aan zijn caravan. Hij zat daar met zijn vrouw en twee kinderen, onder wie een meisje van amper zeven. Eerst ontkende hij, maar toen we zeiden dat er camerabeelden waren, heeft hij alles toegegeven. Hij zei dat hij de beelden verwijderd had en spijt had.”

De ouders van het slachtoffer verwittigden de politie. De gluurder, een man uit het Oost-Vlaamse Zulte, werd meegenomen naar het commissariaat om een verklaring af te leggen. Nadien mocht hij weer beschikken. “Hij heeft vier uur op het politiebureau gezeten”, zegt de moeder. “Zijn echtgenote was natuurlijk ook in shock. Nadien werd hij weer vrijgelaten, maar ondertussen kan hij weer op een andere camping zitten.” De familie van het Nederlandse slachtoffer zal ook in ons land aangifte doen tegen de man.