Instagram draait nieuwe TikTok-testversie terug

Instagram komt terug op zijn stappen en draait enkele nieuwe aanpassingen terug. Er kwam afgelopen week heel wat kritiek op die nieuwe testversie van de app. Die zou video’s in ‘full screen’ tonen, het geluid van de Reels op maximum zetten, veel meer ‘aangeraden’ content tonen en ook veel meer gesponsorde posts. Daarmee leunde de app steeds meer bij TikTok aan. En daar waren gebruikers niet gelukkig mee. Zelfs realitysterren Kim Kardashian en Kylie Jenner deelden een bericht waarin stond ‘Make Instagram Instagram Again.’

Die kritiek raakte tot bij CEO Adam Mosseri, die donderdag in een interview meedeelde dat de ‘full screen’-functie binnen één tot twee weken zal uitgefaseerd worden. Ook zullen er minder ‘aangeraden’ berichten getoond worden.

“Ik ben blij dat we een risico hebben genomen. Als we niet af en toe falen, denken we niet groot genoeg of durven we niet genoeg”, zei Mosseri in een interview. “Maar we moeten zeker een grote stap terug doen en hergroeperen. Als we bijgeleerd hebben, komen we terug met een nieuw idee. Dus daar gaan we mee aan de slag.”

Het is niet de eerste keer dat er kritiek komt op een update van een populaire app. Bij Instagram gebeurde het ook al eerder. Maar dit keer bleek de frustratie en het ongenoegen ook uit de data, zei Mosseri. Het is duidelijk dat mensen het nieuwe design niet leuk vinden.

Over de ‘aangeraden’ posts had hij dit te zeggen: “Je zou blij moeten zijn om het te zien. En ik denk niet dat dat op dit moment genoeg gebeurt.” Er moet een stap terug gezet worden en dus wordt het aantal aangeraden posts opnieuw teruggeschroefd. Mosseri maakte wel duidelijk dat ommekeer niet permanent is. Instagram wil nu eerst hun algoritme verbeteren en zullen later opnieuw communiceren.

