“Rusland dwingt Oekraïense gevangenen om aan het front mee te strijden”

Om de moraal van het Oekraïense leger en de bevolking te breken, hanteert Rusland sinds het begin van de invasie in Oekraïne “activiteiten die erop gericht zijn de gemeenschap en de mensen te ontwrichten, aan de hand van massale repressie, folteringen, arrestaties en deportaties”. Dat staat te lezen in het nieuwste rapport van de Poolse inlichtingendiensten.

Veel Oekraïners worden volgens Polen gevangengezet in Russische gevangenissen en filtratiekampen. Daar ondergaan de gevangenen eerst een verificatie, waarin onder meer bekeken wordt of ze gevechtservaring hebben en of ze een bepaalde houding hebben tegenover Rusland. Als ze bij dat laatste niet merken dat er grote haat is, worden veel van die gevangenen gedeporteerd naar Rusland en zelfs gedwongen om te strijden met het Russische leger. Wie wel iets tegen Rusland blijkt te hebben, ondergaat een minder fraaie behandeling. Zij worden berecht en gedwongen om valse verklaringen af te leggen tegen hun land.

Nog volgens Polen worden ook kinderen gevangen gehouden en worden er geregeld volwassenen gefolterd. Enkele van die kampen en gevangenissen zouden al gelokaliseerd zijn. Of er iets tegen gedaan wordt, is niet duidelijk.