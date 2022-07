“Thuis alles verkocht om hier te kunnen werken”, nu geen geld meer om van te leven: slachtoffers Borealiswerf slaken noodkreet

De lijdensweg van een groep Bengalese arbeiders die werden uitgebuit op de bouwwerf van chemiereus Borealis in de Antwerpse haven is nog niet ten einde. Hoewel ze een voorlopig statuut kregen van ‘slachtoffer mensenhandel’, is hun aantal zo groot dat de administratieve opvolging veel tijd vraagt. Daardoor zitten ze momenteel zonder bestaansmiddelen en slaken ze een noodkreet. “We hebben thuis alles verkocht om hier te kunnen werken.”