Vakantiegangers vinden mysterieus gestolen Range Rover van Vlaamse vastgoedmakelaar nog zelfde dag terug in Nederland

Ongelofelijk maar waar: de gestolen Range Rover Sport SVR V8 van vastgoedmakelaar Tijl De Weghe uit Itegem (Heist-op-den-Berg) die woensdagnacht werd gestolen, is vandaag, nog dezelfde dag, teruggevonden in een vakantiepark in het Nederlandse Weert, net over de grens. Onder meer dankzij een ruim gedeelde oproep in onze krant en op sociale media ging er daar bij Belgische vakantiegangers en lampje branden.

Slachtoffer Tijl De Weghe werd woensdagnacht gewekt door het track-and-tracesysteem van zijn wagen. Toen hij naar zijn oprit ging kijken, was er al geen spoor meer van te bekennen. Hij schakelde meteen de media en sociale media in. Dat heeft ook vruchten afgeworpen.

“Vanochtend kreeg ik telefoon van iemand die de auto had zien rijden in Kasterlee, met mijn gepersonaliseerde nummerplaten er nog op”, zegt Tijl. “Niet veel later stuurden mensen uit de regio van Herentals-Geelme effectief een foto van mijn auto. Toevallig ken ik hen van de vastgoedsector. Ze hadden het nieuws gelezen en zagen mijn auto staan op de parking van het vakantiepark Roompot Weerterbergen in het Nederlandse Weert. Hij stond er gewoon tussen de auto’s van de bezoekers, nog steeds met de nummerplaten erop.”

De Nederlandse politie was snel ter plaatse. De Weghe vertrok zo snel hij kon naar het vakantiepark. Zijn auto is binnenin helemaal uit elkaar gehaald en is nu nog in beslag genomen voor spooronderzoek. “Volgens de politie zijn er op die bewuste parking al vaker auto’s voorbereid op overvallen of ramkraken”, stelt De Weghe. “Waarschijnlijk was dat met mijn Range Rover ook de bedoeling. Zo’n wagen kan natuurlijk tegen een fameus stootje.”

Wat De Weghe niet kan begrijpen, is dat de dieven mét zijn persoonlijke nummerplaten waarop zijn voornaam staat zomaar tot in Nederland raken zonder dat ze werden opgemerkt door een hele resem ANPR-camera’s. “Op weg naar daar zijn we zelf voorbij tientallen exemplaren gereden”, zegt De Weghe. “We kwamen onderweg zelfs een BOB-controle tegen. Zonder een breed verspreidde oproep in de media en sociale media had dit waarschijnlijk heel anders uitgepakt. Het voornaamste is natuurlijk dat ik de auto terug heb, maar hoe is dat in feite mogelijk?”

