Genk ziet sterkhouder en smaakmaker Ito voor 10 miljoen naar Reims vertrekken

Ito liet gisterochtend de groepstraining aan zijn neus voorbijgaan. Met kine Jan Theunis maalde hij een aantal rondjes af om dan in de catacomben te verdwijnen. In de namiddag mocht hij op de koffie bij CEO Erik Gerits. Welke wortels er precies voor zijn neus werden gehangen, kwam niet naar buiten. Maar het zullen allicht extra centen zijn geweest. Verder zal men ook geduld hebben gepredikt tot na het WK en de winterstop. Er hielp echter geen lievemoederen aan. Ito kon niet op andere gedachten worden gebracht. Verbazing mag dat niet wekken, in het Stade Auguste-Delaune ligt een salaris te wachten dat dubbel zo hoog is als dat van Genk. Na drie en een half jaar, 144 wedstrijden, 29 goals en 49 assists eindigt het tijdperk Ito bij Genk. Afgelopen weekend op bezoek bij Club Brugge (3-2) toonde Ito nog eens hoe belangrijk hij is voor dit Genk. Vrijdag neemt hij afscheid van ploegmaats en clubmedewerkers. Daarna gaat het naar Reims voor zijn medische en fysieke tests. Pas als hij daarvoor slaagt, is de transfer officieel.