Charles De Ketelaere speelt het hard bij Club Brugge: “Zijn manier om te zeggen dat het stilaan welletjes is geweest”

Geen Charles De Ketelaere (21) op de donderdagtraining bij Club Brugge. CDK, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar AC Milan, daagde niet op in het Belfius Basecamp. “Zijn manier om te zeggen dat het stilaan welletjes is geweest”, klinkt het.

De saga gaat voort. Een onderhandelingsronde in het Zwitserse Lugano bracht Club Brugge en AC Milan wel dichter bij elkaar, maar een akkoord is er nog steeds niet. Blauw-zwart en de Milanezen onderhandelen verder: de beoogde 35 miljoen euro is bijna bereikt, maar blauw-zwart wil minder bonussen en meer cash. In Italië, waar sportief directeur Paolo Maldini zich al een eindje hoogstpersoonlijk bekommert om de transfer, is men ervan overtuigd dat de deal niet meer kan afspringen.

Ondertussen wordt Charles De Ketelaere zelf wel stilaan nerveus. Hij wacht al weken op witte rook. Tegen Genk was hij mentaal niet in staat om te spelen, maar gisteren ging de aanvaller nog een stapje verder: hij daagde niet op in het Belfius Basecamp en nam dus niet deel aan de groepstraining. Zijn eigen keuze, volgens onze informatie. Dat hij er ook zondag in Eupen niet bij zal zijn, daar moeten we geen tekeningetje bij maken.

Doktersbriefje

De strategie van De Ketelaere werpt wel vragen op. Want een speler die niet komt opdagen voor de training: kan dat contractueel zomaar? “In principe is elke werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst verplicht om arbeid uit te voeren”, zegt een advocaat die gespecialiseerd is in sportrecht. “Uiteraard zijn er een aantal redenen waarom dat niet zou kunnen. Ziekte is daarvan de bekendste. Bij voetballers worden mentale klachten – transfersaga’s kunnen op een speler wegen – dan soms als oorzaak ingeroepen. De afwezigheid moet wel gestaafd worden met een bewijs, in de vorm van een ziekteattest.”

Volgens onze informatie brachten De Ketelaere of zijn entourage nog geen doktersbriefje binnen. Al heeft hij wettelijk gezien wel twee werkdagen om zo’n attest in te dienen.

Signaal

Maar wat als dat niet gebeurt en de Rode Duivel dus ongewettigd afwezig was? “Dan kan Club Brugge beslissen om zijn speler niet te betalen voor de dagen waarop hij geen arbeid geleverd heeft. Al betwijfel ik of ze het zo ver zullen drijven. De Ketelaere kan ook – zoals elke werknemer – beslissen om zijn arbeidsovereenkomst te verbreken. De opzegvergoeding die daarmee gepaard gaat, zou vele malen lager liggen dan de transfersom die Club Brugge nu kan vangen. Dat weten ze bij Club ook. Deze move lijkt mij vooral een signaal van de speler om te zeggen: Het is stilaan welletjes geweest. Wees blij met het bod dat op tafel ligt.”

Bij Club Brugge wenste gisteravond niemand op de kwestie te reageren. Ook in de entourage van De Ketelaere was er niemand bereikbaar voor commentaar.