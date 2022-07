Rush op brandhout door aanhoudende energiecrisis: prijzen exploderen

Nu de Europese gasprijzen tot ongekende hoogtes stijgen en de stookolieprijs hoog blijft, zoeken de Belgen massaal alternatieven om budgetvriendelijk te verwarmen. Nadat begin dit jaar was gebleken dat de verkoop van ­kachels een hoge vlucht nam, volgt nu de vraag naar brandhout.

De handelaars kunnen de vraag niet bijhouden. Door de Russische invasie in Oekraïne, de hoge transportkosten en Chinese opkopers op de Europese markt is het aanbod heel krap. Het resultaat is een prijsexplosie waarvan het einde nog niet in zicht is. Terwijl een pallet hardhout van 2 kubieke meter vorig jaar rond deze tijd ongeveer 250 euro kostte, betaal je daar nu gemakkelijk 500 euro voor.

De rush blijft niet beperkt tot brandhout. Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubel­industrie, ziet gelijkaardige tendensen op de markt voor hout­pellets.

Ongezond

Het opstoken van brandhout of houtpellets is misschien goedkoper, duurzaam is het geenszins. De verbranding van hout gaat gepaard met de uitstoot van CO₂, fijnstof en andere schadelijke stoffen. Die zijn niet alleen kwalijk voor het milieu, maar ook voor de gezondheid.