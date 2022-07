Exact 2.000 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft verder dalen. Er liggen nu exact 2.000 mensen met een Covid-besmetting in het ziekenhuis. Dat is een daling met 7 procent, zo blijkt vrijdag uit de cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal vastgestelde besmettingen neemt verder af. Het waren er tussen 19 en 25 juli gemiddeld 4.071 per dag. Op weekbasis is dat een daling met 35 procent. Het aantal afgenomen tests daalde in dezelfde periode ook met 29 procent.

De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 150,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis wegens de gevolgen van een Covid-besmetting. Dat is zeven procent minder dan vorige week. Op de afdeling intensieve zorg liggen 101 coronapatiënten, wat een daling is met acht procent.

Het aantal overlijdens is in dezelfde periode wel toegenomen met 14 procent. Er stierven gemiddeld 12,7 coronapatiënten per dag.