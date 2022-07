Motorrijder (25) komt om bij zware botsing nadat hij door rood rijdt, moeder en twee kinderen gewond

Donderdagavond is een motorrijder om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk op de N41, de rijksweg tussen Hamme en Sint-Niklaas, ter hoogte van de afrit van de E17.

Volgens getuigen reed de motorfietser, die in de richting van Hamme reed, aan hoge snelheid door het rode licht en knalde zo tegen de wagen die net groen licht had gekregen om de E17 te verlaten en de N41 te dwarsen om richting Sint-Niklaas te rijden. De motard werd door de klap van zijn motor geslingerd en kwam tien meter verder op de andere rijbaan van de drukke N41 terecht. Het slachtoffer is een man van 25 jaar uit Temse.

Vrouw met twee kinderen

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Maar er kon geen hulp meer baten. De man overleed ter plaatse. Aan boord van de auto zat een vrouw en twee kinderen. Ook zij raakten alle drie gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. (Lees verder onder de foto)

© ies

De N41 werd door het ongeval in beide richtingen afgesloten. Een verkeersdeskundige van het parket kwam in de loop van de avond ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.