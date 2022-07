Nettowinst van Engie meer dan verdubbeld in eerste jaarhelft

Het Franse energiebedrijf Engie heeft dankzij de hoge energieprijzen in de eerste helft van het jaar zijn nettowinst verdubbeld tot 5 miljard euro, tegenover 2,3 miljard een jaar geleden. Dat blijkt vrijdag uit de halfjaarresultaten.

“De meeste van onze activiteiten droegen bij aan deze stijging, vooral de aan- en verkoopactiviteiten van energie, die profiteerden van de zeer hoge grondstoffenprijzen en een grote volatiliteit”, verklaart CEO Catherine MacGregor.

De resultaten werden aangedreven door de energieleveringsactiviteiten, de kernenergie in België en de hernieuwbare energiebronnen. Engie zegt zelf “sterk te blijven presteren en te profiteren van de kracht van ons geïntegreerde bedrijfsmodel”. “We hebben maatregelen genomen om onze blootstelling aan Russisch gas aanzienlijk te verminderen en te minimaliseren”, aldus MacGregor nog.

In de eerste twee kwartalen van 2022 zag Engie zijn omzet met 72 procent stijgen tot 43,2 miljard euro. De bedrijfswinst (ebit) steeg met 75 procent tot 5,3 miljard euro en de brutowinst (ebitda) met 44 procent tot 7,5 miljard euro.

Ondanks de goede resultaten blijven de prognoses voor 2022 ongewijzigd. Het bedrijf houdt rekening met de onzekerheden op de energiemarkt. Engie verwacht voor 2022 een brutowinst (ebitda) tussen 11,7 miljard euro en 12,7 miljard euro. Voor de nettowinst mikt de energiereus op een bedrag tussen 3,8 en 4,4 miljard euro. Volgens Engie zou dit resultaat echter met 0,7 miljard worden verhoogd “als de marktvoorwaarden en het prijsklimaat (op 30 juni 2022) in de tweede jaarhelft zouden aanhouden”.

Het bedrijf bevestigde ook dat het in november een korting van gemiddeld 100 euro zal toekennen per klant die recht heeft op een energiecheque in Frankrijk. De groep heeft ook een steunfonds van 60 miljoen opgezet voor kmo’s.