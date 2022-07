Bewoners geteisterd door “plotse” vliegenplaag: “Buiten eten? Alles zit meteen vol vliegen”

Sinds enkele weken wordt de buurt van de Boomsesteenweg in Willebroek geteisterd door een vliegenplaag. De oorzaak van de plaag is niet duidelijk. Buurtbewoners hopen dat de iets lagere temperaturen ervoor zullen zorgen dat de vliegen wegblijven.

“Het is niet te doen”, zegt Eric Selleslagh die op de Boomsesteenweg woont. “Buiten eten is gewoonweg niet meer mogelijk. Meteen zit alles vol vliegen. We hebben al een UV-lamp aangeschaft en we lopen de hele dag met een vliegenmepper rond, maar het is dweilen met de kraan open.” (Lees verder onder de foto)

Chris Donies en haar buurman Nathan Erb lopen de hele dag met een vliegenmepper rond. — © Evelien Heeren

Volgens Selleslagh beperkt de vliegenplaag zich niet tot de Boomsesteenweg, maar heeft men ook in Ruisbroek, twee kilometer verderop, last van de vliegen. Het begon een drietal weken geleden toen de temperaturen in ons land de hoogte ingingen. “Plots waren er overal vliegen. Met honderden tegelijk. Ik heb de indruk dat het de voorbije dagen iets minder is. Wellicht hebben de lagere temperaturen daar iets mee te maken.”

Natuurlijke vijand

De oorzaak kon tot nu toe niet gevonden worden. “Even verderop is er een containerpark en een afvalverwerkend bedrijf. Of dat de oorzaak is, weet ik niet. Twee jaar geleden was er ook al eens zo’n vliegenplaag. Toen ging het om een ander soort vliegen dan nu. Toen lag de oorzaak bij een bedrijf uit de buurt dat dierenvoeding maakt. Door een aantal dingen af te dekken, was het grootste probleem toen opgelost. Maar ik las ook dat er dit jaar minder wespen zijn. Aangezien wespen een natuurlijke vijand zijn van de vlieg, zou dat ook een verklaring kunnen zijn”, vertelt Eric Selleslagh. (Lees verder onder de foto)

Nico en zijn partner hebben geen idee waar de vliegen vandaan komen — © Ward Bosmans

Nico woont ook op de Boomsesteenweg. “Je kan inderdaad niet buiten eten en bij mensen die geen vliegenraam hebben, zitten ze ook binnen. We hebben er hier al enkele jaren last van. Wat de reden is, weet ik niet. Gisteren (donderdag, red.) is de politie nog binnengevallen in een huis waar een hond rondliep in zijn eigen vuil, terwijl de baasjes op reis zijn. Dergelijke situaties zullen zeker niet helpen om het probleem op te lossen. Het containerpark op de Boomsesteenweg zou ook wel eens de oorzaak kunnen zijn.”

De vliegenvangers van Chris hangen vol. — © rr

Dicht bij de bron

Chris Donies en haar echtgenoot wonen een eind verder op de Boomsesteenweg, vlak bij Indaver en het recyclagebedrijf BST, waar men onder andere blikjes recycleert. “Het is al sinds eind mei dat we last hebben van de vliegen. We zijn bij Indaver en BST langsgeweest om het te melden. Van Indaver hebben we hulp gekregen. Zij hebben aan de mensen uit de buurt zakken bezorgd om de vliegen te lokken. In één zak kunnen ongeveer 40.000 vliegen. Het is al de vierde zak die nu omhoog hangt. Ook de vliegenvangers binnen in huis hangen na twee dagen helemaal vol. Ik vrees dat wij hier het dichtst bij de bron zitten.”

Chris maakte ook melding van het probleem bij de milieudienst van de gemeente Willebroek. “We kregen het laconieke antwoord: ‘Het is zomer, iedereen heeft last van vliegen’. Ik heb hen uitgenodigd om eens te komen kijken, maar daar is men nooit op ingegaan.”

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) was nog niet op de hoogte van het probleem. “Men heeft mij niet op de hoogte gebracht, maar we zullen zo snel mogelijk nagaan wat de gemeente eventueel kan doen aan dit probleem.”