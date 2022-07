Zulte Waregem vindt verdedigende versterking in Zweden

Zulte Waregem heeft een nieuwe centrale verdediger beet. Ravy Tsouka (27) vervoegt namelijk de troepen van Mbaye Leye. De Congolese verdediger komt over van het Zweedse Helsingborg IF en tekent aan de Gaverbeek een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra seizoen.

Tsouka kwam dit seizoen al 14 keer in actie in de Zweedse eerste klasse. In het verleden speelde de Congolese international ook al voor Crotone, Paganese en Västeras. “Ik kan niet wachten om deze nieuwe uitdaging in mijn carrière te starten”, vertelt Tsouka op de clubwebsite. “Ik kijk er naar uit om elke dag hard te werken zodat we de fans kunnen laten genieten tijdens het weekend. Hopelijk kan ik hier snel mijn steentje bijdragen.”

Leye zal alleszins tevreden zijn met de komst van Tsouka. Door het vertrek van Pletinckx en Humphreys was Timothy Derijck immers de enige rechtsvoetige centrale verdediger in de kern.