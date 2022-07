Officieel: Rennes maakt van Rode Duivel Arthur Theate duurste Belgische verdediger ooit

Na een seizoen verlaat Theate al de Serie A. Voor Bologna speelde hij 31 competitiewedstrijden. Zijn prestaties daar wekten de interesse van bondscoach Roberto Martinez, die hem in oktober 2021 voor het eerst bij de Rode Duivels haalde voor de Final Four van de Nations League. Op 16 november pakte de verdediger zijn eerste van tot dusver drie caps in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales.

Theate werd opgeleid bij KRC Genk en Standard. In het seizoen 2020-21 liet hij voor het eerst van zich spreken bij KV Oostende, dat toen tot de laatste speeldag van het reguliere seizoen in de running was voor de Champions’ play-offs.

“We zijn erg blij met zijn komst. Hij is een international van een van de beste selecties in Europa en heeft een volledig seizoen bij Bologna gespeeld”, verklaart Florian Maurice, technisch directeur bij Rennes, waar met Jérémy Doku nog een jonge Rode Duivel speelt. “Het is bijzonder dat hij linksvoetig is, voor zijn positie waren we echt op zoek naar iemand. In Italië leerde hij hoe je op een intelligente manier moet verdedigen. Hij is een speler met veel inzet. Hij houdt van verdedigen en van het duel. Hij heeft een natuurlijke agressiviteit en een ongelooflijke energie.”

Bij Rennes is Theate de opvolger van Nayef Aguerd. De Marokkaan vertrok eerder deze zomer voor 35 miljoen euro naar West Ham United.