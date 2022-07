Petitie voor heropening zomerbar Zanzibar krijgt al meer dan 1.000 handtekeningen, maar burgemeesters zijn het grondig oneens

Merchtem / Londerzeel

Een online petitie voor het heropenen van de populaire pop-upzomerbar Zanzibar in de Dahliastraat in Peizegem op de grens met Steenhuffel kreeg in twee dagen tijd al 1.226 handtekeningen. Zoals bekend is de uitbatingsvergunning per direct door de Raad van State geschorst.

Initiatiefnemers Tim Vermeir, Wim Walravens, Sam Dours en Sander De Proost laten via sociale media weten dat de zomerbar dit weekend gesloten blijft. “Het verdere verloop bekijken we in samenspraak met de gemeente en raadsmannen”, zeggen de zaakvoerders van de pop-up. “Het is voor ons een donderslag bij heldere hemel.”

Geluidsbeperking

“Na een onderbreking van twee coronajaren werkten we samen met de gemeente aan een nog beter plan om de hinder voor de buurt te beperken. Nooit eerder was de reglementering zo streng. Onder meer de geluidsbeperking van 85 decibel en een verkeersplan om de overlast tot een minimum te beperken.”

“Er zijn verschillende controles geweest maar nooit werd een inbreuk vastgesteld. Het is voor ons dan ook moeilijk te begrijpen dat we halfweg de zomerperiode onze activiteiten moeten stopzetten waar we maanden aan gewerkt hebben”, klinkt het.

Burgemeester Maarten Mast (LVB) wacht op het schepencollege volgende week om te bekijken wat mogelijk is. “Maar het initiatief voor een eventuele nieuwe vergunning ligt bij de zaakvoerders”, zegt Mast.

Lasten

Intussen reageert ook burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel. “De pop-up Zanzibar is echt gelegen vlakbij de grens met Steenhuffel (Londerzeel)”, zegt de burgemeester. “Londerzeel krijgt zo de lasten naar zich toegeschoven. Dat de pop-up nu sluit is positief voor de Steenhuffelse en Londerzeelse horeca, het is ten slotte concurrentie.”

“Qua mobiliteitsafwikkeling hebben wij met blokken het sluipverkeer eerder richting Steenhuffel afgesneden. De mobiliteitsafwikkeling gebeurt op Merchtems grondgebied. Klachten over geluidsoverlast bleven bestaan. Ik ben niet tegen amusement, maar plaats hier toch grote vraagtekens bij.”

De Pop-up Zanzibar werd opgestart in 2017 en vond al plaats in Linthout/Meuzegem, Steenhuffel om vervolgens neer te strijken in Peizegem (Merchtem).