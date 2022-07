Bij Barcelona lijkt geld helemaal geen probleem meer: “Willen graag dat Messi zijn carrière hier beëindigt”

Eerder deze week meldden Spaanse media dat Barça-coach Xavi Hernández gevraagd heeft aan het bestuur om de mogelijkheid van een terugkeer van de Argentijnse ster te bestuderen. Donderdag verduidelijkte Laporta in New York dat het slechts “een wens” is die hij “graag in vervulling zou zien gaan”, maar dat “geen besprekingen (in die zin) zijn begonnen”.

“Messi’s tijd bij Barça is niet geëindigd zoals we allemaal hadden gewild”, vertelde de Barcelona-voorzitter. Hij wees nogmaals op de “economische redenen”, die ertoe leidden dat Messi de club in 2021 na 16 jaar ruilde voor PSG.

“Ik denk dat Barça een morele schuld heeft ten opzichte van Leo Messi”, aldus Laporta. “We willen graag dat hij zijn carrière eindigt in een Barça-shirt, met applaus op elk veld, waar hij ook komt.”

“Ik was ook verantwoordelijk voor dit einde. Een voorlopig einde, want ik geloof dat we deze wens in vervulling zullen doen gaan.”

De 35-jarige Messi, die een jaar geleden Barcelona in tranen verliet voor PSG, kende een moeilijk eerste seizoen in Parijs, met 11 doelpunten in 34 wedstrijden. Hij staat nog een jaar onder contract, met een optie op een bijkomend jaar.