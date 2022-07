Spaans gerecht eist acht jaar cel en 23 miljoen euro boete voor Shakira voor gesjoemel met belastingen

Het parket van Barcelona vordert meer dan acht jaar cel en 23 miljoen euro boete tegen de Colombiaanse zangeres Shakira wegens fiscale fraude. Eerder deze week weigerde Shakira een schikking met het parket. Ze wordt ervan verdacht tussen 2012 en 2014 geen belastingen te hebben betaald, maar volgens de zangeres woonde ze in die periode helemaal niet in Spanje. Met de ontduiking zou 14,5 miljoen euro gemoeid zijn.

De 45-jarige popster houdt dus haar onschuld staande. Woensdag gaf ze aan liever een proces te hebben dan zo’n schikking, die er eigenlijk op zou neerkomen dat ze schuldig zou pleiten. Maar volgens haar advocaten blijft het nog mogelijk tot een akkoord te komen tot de openingszitting voor een rechtbank in Barcelona. De officiële verwijzing naar de rechtbank is voorlopig nog niet uitgesproken.

Het parket van Barcelona beticht de zangeres van hits als ‘Hips don’t lie’, ‘Waka Waka’, en ‘Whenever, wherever’ ervan dat ze haar inkomsten in de jaren 2012, 2013 en 2014 niet heeft aangegeven aan de Spaanse fiscus. Volgens de aanklacht woonde Shakira sinds 2011 in Spanje – het jaar waarin haar relatie met voetballer Gerard Piqué bekendraakte – maar behield ze haar fiscaal verblijf tot 2015 op de Bahama’s.

Shakira ontkent

Haar advocaten voeren echter aan dat het grootste deel van Shakira’s inkomsten tot in 2014 voortvloeide uit haar internationale tournees, en dat ze niet meer dan zes maanden per jaar in Spanje verbleef. Dat is een voorwaarde om van het land je fiscale verblijfplaats te kunnen maken.

Het parket “blijft koppig het geld eisen dat ik heb verdiend tijdens mijn internationale optredens en tijdens het programma The Voice” in de Verenigde Staten, tijdens een periode waarin “ik nog niet in Spanje woonde”, laakte Shakira in een communiqué dat woensdag werd verspreid door haar advocaten. Ze voegt er nog aan toe dat ze al 17,2 miljoen euro heeft betaald aan de fiscus, en dus “sinds vele jaren geen schuld meer heeft openstaan bij de staatskas.”

De naam van Shakira dook op in de Pandora Papers. Bij dat onderzoek van een internationale groep journalisten uit 2021 werden honderden personaliteiten beticht van belastingontduiking door inkomsten onder te brengen in offshorebedrijven.

Haar financiële problemen met de Spaanse justitie zijn overigens niet het enige dat Shakira hoofdbreken bezorgt. In juni kondigden de zangeres en de voetballer hun scheiding aan.