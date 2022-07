Franse man doet zich voor als dermatoloog, wordt verdacht van vijf verkrachtingen en zeven aanrandingen

Een man van in de veertig die zich voordeed als dermatoloog in de praktijk van zijn broer in de Franse stad Besançon, in het oosten, wordt ervan verdacht vijf patiënten te hebben verkracht en zeven anderen te hebben aangerand. Dat laat het parket vrijdag weten.

In november 2021 is de man een eerste keer aangeklaagd voor verkrachting en seksuele aanranding, wat hij stellig ontkende. De broer van de verdachte is bij aanvang van het onderzoek kort in hechtenis genomen, maar is daarna vrijgesproken. Na een oproep tot getuigen hebben tien vermoedelijke slachtoffers zich gemeld. De verdachte zou beweren dat alle patiënten toestemming hebben gegeven, zo schrijft L’Est Républicain.

Volgens de regionale krant stelde de man zich voor als een dermatoloog, terwijl hij daarvoor geen opleiding genoten had. Wel zou hij een opleiding gestart zijn in esthetische geneeskunde, maar heeft hij die niet afgerond. De man deed laserontharing in de praktijk van zijn broer. Hij is nu vrij onder gerechtelijk toezicht en mag zijn job niet langer uitoefenen. Volgend jaar moet hij voor de correctionele rechtbank van Doubs verschijnen, waar hij een gevangenisstraf tussen 15 en 20 jaar kan krijgen.