Aantal tijgers in Nepal verdrievoudigd

Nepal heeft het aantal tijgers dat in het wild leeft, zien verdrievoudigen sinds 2010. Het aantal Bengaalse tijgers steeg in Nepal van 121 in 2009 tot 355 in 2022 volgens cijfers die vrijdag op Wereldtijgerdag werden bekendgemaakt. De populatie nam met 120 tijgers toe sinds de vorige telling in 2018, toen het aantal op 235 lag.