Cast van FC De Kampioenen schrijft open brief: “Nooit de bedoeling gehad om te stigmatiseren of te polariseren”

De beslissing van de VRT om 19 “ongepaste” afleveringen van ‘FC De Kampioenen’ te schrappen, blijft de gemoederen beroeren. Ook bij de cast van de populaire serie, die in een open brief reageren op de heisa.

“We zijn geschrokken van de commotie die in de pers en op sociale media is ontstaan n.a.v. het schrappen van meerdere Kampioenen-afleveringen (en het daarop volgend gratuite misbruik van onze personages in het discours, door politieke partijen en groeperingen)”, schrijven Danni Heylen, Herman Verbruggen, Tuur De Weert, Loes Van Den Heuvel, Jaak Van Assche, An Swartenbroekx, Ben Rottiers, Marijn Devalck, Niels Destadsbader en Ann Tuts.

“We zijn ons ervan bewust dat onze reeks net zoals andere televisieseries gesitueerd en geproduceerd is in een bepaald tijdperk, daarbij gedrenkt in een tijdsgeest die soms kan botsen met opvattingen in onze huidige samenleving. “Wij geloven dat constructieve duiding bij bepaalde afleveringen zou bijdragen tot een beter begrip en maatschappelijk bewustzijn bij de toeschouwers, een beetje zoals Disney dat ook bij bepaalde van haar filmklassiekers doet.”

“Wij zijn geen sociologen of opiniemakers. We zijn acteurs. Wij spelen. We hebben gedurende 30 jaar met veel passie gestalte gegeven aan compleet fictieve personages in een sitcom. We entertainden een breed publiek dat dit genre apprecieert en het essentiële kenmerk van elke sitcom begrijpt : uitvergrote, archetypische personages die op voorspelbare manier reageren op een onvoorspelbare situatie.”

“We hopen dan ook dat men op een serene manier kan kijken naar een comedyreeks die nooit de bedoeling heeft gehad om te stigmatiseren of te polariseren, alleen maar om te amuseren. Laat daar geen misverstand over bestaan.”

19 afleveringen geschrapt

De VRT besliste onlangs om 19 afleveringen van ‘FC De Kampioenen’ niet langer uit te zenden wegens racistisch, stereotiep, ongepast, of omdat er acteurs met een strafblad in meespelen. Een petitie waarin fans van de reeks de openbare omroep vragen om haar beslissing te herzien, werd inmiddels al meer dan 67.000 keer ondertekend.