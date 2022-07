Ex-voorzitter van Oostenrijkse partij FPÖ vrijgesproken van corruptie

Op een tweede proces wegens corruptie is de vroegere voorzitter van de FPÖ in Oostenrijk, Heinz-Christian Strache (53), vrijgesproken. Hij werd ervan verdacht als vicekanselier van een coalitieregering van ÖVP en FPÖ een bevriende ondernemer aan een zetel in een raad van toezicht te hebben geholpen in ruil voor giften aan een vereniging die bij de FPÖ aanleunde.

Een rechtbank in Wenen oordeelde vrijdag dat de aanklacht van het parket niet overtuigend bewezen was. De ondernemer was weliswaar op een niet al te fraaie wijze te werk gegaan om zijn benoeming te bekomen. Maar het is volgens de rechter niet bewezen dat Strache op de hoogte was van de giften van de ondernemer. Ook de ondernemer werd vrijgesproken. De twee beklaagden hadden onschuldig gepleit.

Op een andere corruptieproces was Strache in 2021 wegens omkoping tot vijftien maanden cel met uitstel veroordeeld. Hij zou de bevriende eigenaar van een privékliniek geholpen hebben met een wetswijziging in diens voordeel. Strache ging tegen het vonnis in beroep.