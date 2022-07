IN BEELD. Junya Ito neemt afscheid: “Bye, bye Genk”

Junya Ito, het goudhaantje van KRC Genk, heeft vrijdagochtend afscheid genomen van ploegmaats en staf. De Japanse middenvelder verkast naar Stade de Reims in de Ligue 1. Pas als hij daarvoor slaagt, is de transfer officieel. In een videoboodschap neemt hij afscheid van blauw-wit: “Byebye Genk. Het was een leuke tijd hier. Bedankt voor alles, ciao.”