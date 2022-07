Vreemde laatste wens van Mexicaanse oma gaat in vervulling: gigantische penis op haar graf

“Ze wilde het paradigma doorbreken van alles wat Mexicaans is, waar zaken wel eens verborgen blijven omdat mensen soms kleingeestig zijn. Ze was erg avant-garde en vooruitstrevend in haar denken”: zo verklaart kleinzoon Alaro Mota Limon bij Vice World News het erg bijzondere laatste verzoek van zijn oma.

Een woordje uitleg was nodig toen de familie het standbeeld onthulde op het graf van Doña Cata, die op 99-jarige leeftijd overleden is. Het ding, in de vorm van een penis, is 1,6 meter hoog en weegt meer dan 250 kilogram en is volgens haar familie “de uiting van haar liefde en levensvreugde”.

Cata stond in het kleine dorp Misantla, in de oostelijke staat Veracruz, bekend als iemand met een heerlijk gevoel voor humor en bijzondere affiniteit met penissen en waar die volgens haar voor stonden. “Ze zei altijd dat het vergas waren”, aldus haar kleinzoon. Verga is een Mexicaans woord dat vooral in de straattaal voorkomt met tal van betekenissen, die kunnen gaan van erg negatief tot erg cool. Als Cata zei dat iets verga was, bedoelde ze dat het “badass” was, legt de kleinzoon uit. De oma vond ze een symbool van integriteit, moed, passie, liefde en vreugde. En dus erg gepast op haar graf.

Doña Catarina werd 99 jaar oud en laat negen kinderen en veel meer kleinkinderen na.