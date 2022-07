Club Brugge dicht bij jonge verdediger van 4 miljoen euro: Joel Ordoñez (18) ondergaat medische testen

Club Brugge staat dicht bij een jonge verdediger uit Ecuador: Joel Ordoñez (18) komt naar België voor medische testen. Met zijn club Independiente del Valle is er al een akkoord voor een kleine 4 miljoen euro.

Ordonez is piepjong en staat te boek als een sterke, talentvolle verdediger. De Ecuadoraan stond in de belangstelling van enkele Europese grootmachten als Ajax en AC Milan, maar kiest dus uiteindelijk voor een tussenstap bij Club Brugge. Daar zullen zijn kans op speelminuten gevoelig hoger liggen. “Maar ik kan daar pas iets over zeggen, als alles effectief getekend is”, aldus Hoefkens.

Indien de jonge verdediger slaagt voor zijn medische en fysieke testen, ligt er een meerjarig contract voor hem klaar bij blauw-zwart. Daar sluit hij, als de deal gefinaliseerd wordt, normaliter aan bij de A-kern.