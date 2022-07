Carl Hoefkens geeft uitleg bij afwezigheid Charles De Ketelaere op training bij Club Brugge: “Het is mentaal veel, en er is angst om zich te blesseren”

Eupen away? Dat was een voetnoot tijdens de wekelijks persconferentie van Carl Hoefkens, waar het opnieuw overwegend over Charles De Ketelaere ging. Die traint sinds woensdag niet meer mee bij Club Brugge, uit onvrede dat zijn transfer aansleept. “Als een speler niet all in gaat, is het beter dat hij niet meetraint.”

Perschef Kirsten Willem vroeg het nog eens fijntjes bij het begin van de persconferentie: zijn er vragen over de wedstrijd op Eupen? Natuurlijk wist de man toen al in welke richting het vrijdag zou uitgaan: richting Milaan. Want de transfer van Charles De Ketelaere is nog steeds niet rond, en de jonge aanvaller traint zelfs sinds woensdag niet meer mee. “Op dit moment is er nog niets officieel, en ik hou mij enkel maar bezig met de jongens die hier wel zijn”, aldus Hoefkens. Dat geldt dus niet voor CDK. “Kijk: als coach wil ik dat iedereen in het Basecamp all in gaat. Altijd. Als dat om uiteenlopende redenen niet gaat: tactisch, fysisch of mentaal, dan is het mijn taak om daar mee om te gaan.”

Hoefkens ging in gesprek met De Ketelaere, en die gaf tekst en uitleg bij zijn beslissing. “Mentaal is het momenteel heel veel voor hem. En hij is ook bang om geblesseerd te geraken.” Ondertussen wordt het gat tussen de vraagprijs van Club en het aanbod van AC Milan stap per stap gedicht, waardoor er ten laatste dit weekend een akkoord zou zijn. De transfer komt wel in orde, en dat zal voor alle partijen een opluchting zijn. “Ik wil dat mijn spelers er volledig voor gaan, en momenteel is dat voor Charles niet mogelijk”, gaf Hoefkens nog mee. “En daarom traint hij momenteel niet mee met de groep.”

Zwart-wit

Ontgoocheling over de handelswijze van De Ketelaere? Die is er niet, volgens Hoefkens. “Ik was nauw betrokken bij zijn ontwikkeling en ik ken hem heel goed”, sprak de coach nog. “Maar soms zitten je gedachten ergens anders: dat overkomt andere spelers ook hoor. Mijn taak is de focus leggen op de spelers die hier wel zijn.” Op de vraag of Hoefkens goede raad heeft voor De Ketelaere indien zijn transfer rond komt, antwoordde zijn trainer kurkdroog. “Doen wat hij hier altijd al gedaan heeft.”

Naar Eupen dan, waar Club de tweede competitiezege op rij wil halen en het maximum van de punten moet veiligstellen. Nusa, Buchanan en Rits zijn er nog steeds niet bij, Odoi maakt opnieuw aanspraak op een selectie. “Er is geen sprake van onderschatting, en de beslommeringen rond De Ketelaere hebben geen impact op mijn groep”, aldus Hoefkens, die ook hintte naar een eerste basisplaats voor Nielsen. “Hij is honderd procent klaar. Dat Vormer zijn plaatsje verliest? Dat is te zwart-wit gezien. Het respect voor Ruud is enorm, voor wat hij hier gepresteerd heeft en voor wat hij nog zal presteren. In de voorbereiding heeft hij exact gedaan wat we besproken hadden, en ook hij moet die concurrentiestrijd aangaan. Ik moet dan keuzes moet maken, en het is mogelijk dat die keuze niet op Ruud valt.”