Politie verspreidt oproep: wie was overleden vrouw die in Vorst uit raam op vierde verdieping viel?

Wie was de overleden vrouw die de politie op 21 juli van dit jaar tussen 5.30 en 6.10 uur ’s ochtends vond in de Bondgenotenlaan in de Brusselse deelgemeente Vorst? Daarop kwam tot op vandaag geen antwoord, dus verspreidt de politie een oproep.

De vrouw was die donderdag uit een raam op de vierde verdieping gevallen en aan haar verwondingen overleden. Haar lichaam werd gevonden ter hoogte van huisnummer 44 in de Bondgenotenlaan in Vorst. De politie slaagde er tot op vandaag niet in om haar identiteit te achterhalen.

De vrouw is 1,65 meter groot en normaal gebouwd, aldus de politie. “Zij heeft kort zwart kroesachtig haar en gaatjes in haar oren. Er zijn littekens op haar rechterbeen.”

Wie de vrouw herkent of meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of 0800-30.300.