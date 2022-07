Regels rond reclame voor cryptomunten in de maak

De regels zijn het gevolg van een wet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) die begin deze maand groen licht kreeg in de Kamer en vandaag/vrijdag in werking is getreden. Voorheen kon de FSMA niet optreden tegen misleidende reclame voor cryptomunten, veelal online via influencers of zogezegde BV’s, maar bijvoorbeeld ook op shirts van sportclubs of in het straatbeeld. Van Peteghem sloot zo dat hiaat in de wetgeving.

Volgens de minister moeten particulieren die in contact komen met cryptomunten zich bewust zijn van de risico’s, maar worden die nu vaak nog te weinig duidelijk gemaakt in de reclameboodschappen. Bovendien zijn er op de markt ook malafide actoren actief die vooral niet-professionele beleggers viseren, vanwege hun gebrek aan kennis, zegt hij.

Wachten

Het is nu aan de beurswaakhond om effectief regels op te stellen, verduidelijkt woordvoerder Johan Corthouts. Over hoe dat reglement er zal uitzien wil de FSMA nog niets kwijt. Ook over de timing is nog niets bekend, al duurt het wellicht minstens nog enkele maanden: eens het reglement op punt staat is er een advies nodig van de Raad voor het Verbruik, een orgaan van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, waarna het via Koninklijk Besluit moet worden goedgekeurd. Pas als dat is gebeurd, kan de beurswaakhond effectief optreden tegen misleidende reclame.

Het is niet de eerste keer dat de FSMA optreedt tegen de uitwassen van virtuele munten. Sinds 2014 geldt er een verbod op financiële producten waarvan het rendement volledig afhankelijk is van cryptomunten.