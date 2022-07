Overstromingen in Iran kosten aan 24 mensen het leven

Door de hevige regen en overstromingen in het dorp Emamzadeh Davud in het westen en de regio’s Firuzkuh, Roudehen en Damavand in het oosten van Teheran, zijn 24 mensen gestorven. “De zoekoperaties naar de 19 vermisten gaan verder”, aldus het Iraanse Rode Kruis in een persbericht.

Iran heeft het afgelopen decennium met veel droogtes te kampen gehad, maar heeft ook regelmatig last van overstromingen door stortregens. De minister van Binnenlandse Zaken, Ahmad Vahidi, zei vrijdag dat 18 provincies getroffen zijn door overstromingen. Daarbij zou ook de binnenstad Yazd, gelegen in het centrum van het land en opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, getroffen zijn.